BUSINESS FVG
domenica 2 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Pista di ghiaccio e luminarie a Udine: FdI contro i “regali”...
Al via a Casarsa le celebrazioni per il 50° anniversario della...
Tagliamento,i sindaci chiedono il coinvolgimento del comitato: “Serve ascolto”
Natisone, adesioni oltre le aspettative alla raccolta fondi per i tre...
Maestro e profeta, Udine saluta il suo ultimo nocchiero per la...
Sedegliano celebra l’Unità e le Forze Armate: “Valori da rinnovare ogni...
Due furti messi a segno a Reana del Rojale e Campoformido
È morto Giovanni Galeone, aveva 84 anni. Portò l’Udinese in serie...
Udine ricorda i Caduti della Polizia di Stato
ANCI FVG rilancia il Tavolo per le Politiche di Genere: più...
Cronaca

Pista di ghiaccio e luminarie a Udine: FdI contro i “regali” del Comune

Fratelli d’Italia accusa il Comune di favoritismi e invoca i controlli della Corte dei Conti. Palazzo d’Aronco replica: Scelte tecniche; solo speculazione politica
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ polemica sul Natale a Udine. Fratelli d’Italia accusa la giunta di “regalare” il suolo pubblico a un’azienda privata con un mancato guadagno per le casse pubbliche di quasi 25 mila euro (24.571 euro per l’esattezza).

«Il Comune – attacca la segretaria Ester Soramel – ha deciso una riduzione del 99% della tariffa del canone per l’occupazione degli spazi di piazza XX Settembre alla società che realizzerà la pista di ghiaccio, i cui soci risulterebbero, da visura camerale, residenti presso la casa comunale di Trieste. Perchè certi favoritismi? Ma soprattutto, la Corte dei Conti potrebbe avere qualcosa da ridire?» domanda Soramel.

Fdi denuncia anche la gestione delle luminarie che addobberanno le strade del capoluogo, con una discriminazione a danno dei commercianti che anticiperanno i costi: a loro spetta l’80% del rimborso, mentre il Comune si è fatto carico delle spese per l’illuminazione di altre vie, lasciando al buio quartieri come San Paolo e Sant’Osvaldo.

Dal canto suo, l’amministrazione comunale, per voce del vicesindaco Venanzi, respinge le accuse e taccia il partito di opposizione di invidia e pura speculazione politica. Secondo Venanzi, la riduzione del canone per la pista di pattinaggio rientra in un accordo tecnico con l’azienda vincitrice della gara d’appalto dello scorso anno, che ha accettato di spostare l’attrazione da piazza Primo Maggio a piazza XX Settembre, dove i costi di allestimento sono più elevati. Il valore complessivo dell’intervento ammonta a 250 mila euro, e la scelta di agevolare l’occupazione del suolo sarebbe stata necessaria per rendere sostenibile l’iniziativa privata.

Sulle luminarie natalizie, Venanzi rimarca come rispetto al 60% del passato, ora sia previsto un rimborso dell’80% delle spese, con un anticipo immediato del 50% delle somme dopo l’approvazione dei progetti. Un “cambio di passo” e di strategia importanti secondo Palazzo d’Aronco, come indicano anche i risultati raggiunti lo scorso Natale, in termini di presenze e partecipazione.

