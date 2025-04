Piste ciclabili wireless delle ‘zone bianche’ del Friuli Venezia Giulia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Giunta regionale ha varato un duplice piano di interventi destinato al Friuli Venezia Giulia, con uno sguardo particolare alle aree interne e alle fasce più fragili della popolazione. Da un lato, ha stanziato circa 5 milioni di euro per dotare di connettività wireless le piste ciclabili regionali che attraversano zone caratterizzate dal digital divide, con l’obiettivo di renderle più smart e sicure. Dall’altro, ha definito la ripartizione di 15 milioni di euro tra le quattro Ater del territorio per sostenere le politiche abitative e sociali.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il potenziamento digitale delle ciclovie, l’iniziativa, proposta dall’assessore ai Sistemi informativi Sebastiano Callari e finanziata con fondi europei per un totale di 4,8 milioni di euro, mira a colmare il divario digitale che spesso penalizza le aree interne attraversate dalle piste ciclabili. L’intervento, affidato a Insiel, si concentrerà su 125 chilometri prioritari delle ciclovie FVG1, FVG3, FVG6 e FVG8, situate nell’Alta Carnia, nelle Dolomiti Friulane, nella Val Canale e nelle Valli del Torre e Natisone, dove è già presente o predisposta la fibra ottica. L’obiettivo è coprire almeno 70 chilometri entro il 2029, raggiungendo un bacino stimato di 48mila utenti annui. Grazie a questa infrastruttura wireless, le ciclovie potranno essere dotate di sistemi di videosorveglianza, pulsanti di emergenza, servizi informativi per i turisti e sensori ambientali, migliorandone la sicurezza e la fruibilità.

Parallelamente, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante, ha approvato la ripartizione di 15 milioni di euro tra le quattro Ater del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del Fondo sociale. La destinazione dei fondi vede Ater Trieste ricevere la quota maggiore, pari al 42,81% (circa 6,5 milioni di euro). Seguono Ater Udine con il 27,70% (poco più di 4 milioni di euro), Ater Pordenone con il 15,33% (circa 2,3 milioni di euro) e Ater Gorizia con il 14,16% (circa 2,124 milioni di euro). Questo fondo è finalizzato a sostenere la locazione per le famiglie con reddito basso o nullo, a finanziare la manutenzione ordinaria degli alloggi popolari e a compensare le minori entrate derivanti da canoni e servizi accessori, rappresentando un importante sostegno per le politiche abitative e sociali della regione.