Pistola puntata alla tempia, due ex carabinieri a processo

Davanti all’ex Safau, arriva un’automobile dalla quale scendono due persone, che in fretta scavalcano il cancello. Poi sopraggiunge una pattuglia dei carabinieri. Uno di loro scende con la pistola in pugno e intima al guidatore del veicolo e a quello di un’auto posteggiata di scendere e di mettersi a terra. Parte anche un calcio.

Sono le immagini proiettate in aula in Tribunale a Udine nel processo che vede due ex carabinieri in quiescenza di 61 e 62 anni accusati di perquisizione arbitraria, falsità ideologica e omissione di atti d’ufficio per un controllo avvenuto la sera del 14 ottobre 2024, poco prima della prima partita Italia-Israele allo Stadio Friuli.

A denunciarli fu un loro superiore, dopo aver visionato le riprese delle telecamere posizionate fuori dall’ex Safau durante le indagini che portarono allo smantellamento di un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.

In aula hanno deposto due delle persone fermate, un udinese di 32 anni e un uomo di Majano di un anno più giovane, giunti all’ex Safau sulla vettura posteggiata. Il guidatore ha raccontato l’episodio, spiegando come uno dei due militari – allora in servizio – lo mise a terra a faccia in giù, con la pistola puntata alla tempia, chiedendogli se fosse in possesso di droga e minacciandolo. L’altro testimone ha poi detto che i carabinieri dissero loro di svuotare le tasche, controllando cosa avessero addosso e in un marsupio, oltre a perquisire la loro automobile. Nessuno spiegò loro che potevano avvalersi di un avvocato e a nessuno venne consegnato un verbale.

La prossima udienza è stata fissata per gennaio.