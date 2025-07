Pitbull salva la padrona dal femminicidio, l’ex compagno condannato a 6 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fermato dal pitbull della donna che stava per ammazzare, un cittadino marocchino di 50 anni è stato condannato oggi dal Gup di Udine Rossella Miele a sei anni di reclusione per tentativo di omicidio, maltrattamenti e furto dell’arma del tentato delitto. Il pm aveva chiesto la condanna a 12 anni di reclusione. Smail Ifrad è stato condannato anche a versare alla donna, rappresentata dall’avvocato Francesco De Carlo, una provvisionale di 4mila euro.

La vicenda ha la suspense di un film giallo alla Hitchcock: la donna, polacca, 50 anni, apre la porta di casa al suo ex, inferocito perché poco prima l’aveva trovata nell’appartamento con il suo nuovo compagno. “Oggi ti ammazzo! sei mia, non sarai di nessun altro”, le urla brandendo un grande coltello preso dalla cucina e giù a colpirla: prima alla schiena, mentre la donna tenta di scappare, poi all’addome e, infine, alla gola. E’ a questo punto che il pitbull interviene per salvare la sua padrona, che con la mano aveva già miracolosamente evitato la coltellata al collo. L’animale si frappone fra l’uomo e la donna, salta addosso all’aggressore e, ringhiandogli contro, lo costringe alla fuga. Alla fine la donna se la cava con poche ferite guarite in una manciata di giorni.

L’odissea della vittima, residente nel capoluogo friulano, era però cominciata anni prima, quando i due coabitavano. Tra il 2022 e il 2024, in più occasioni l’uomo l’aveva presa a schiaffi e spintonata, offesa e minacciata di morte se l’avesse lasciato. Inoltre, le aveva sottratto risparmi ed effetti personali. Fino a quando le ha lanciato contro un tavolo di cristallo. A quel punto la vittima ha troncato la relazione.

Il difensore, l’avvocato Franco Giunchi, valuterà l’appello. “E’ stata un’istruttoria – ha commentato – con molte contraddizioni e variazioni nei vari racconti della donna”.