Più di cento nuove telecamere installate nei quartieri di Udine

Udine rafforza la sicurezza urbana. Nell'ultimo mese, tra i 9 quartieri della città, sono state installate più di cento nuove telecamere di videosorveglianza, quasi raddoppiando la rete preesistente. La dotazione oggi conta complessivamente 234 videocamere che monitorano 587 obiettivi. Si tratta di una implementazione importante, promossa dall'amministrazione comunale per rafforzare la sicurezza in aree sensibili, come giardini pubblici, parchi giochi, scuole e zone residenziali. Collegati in tempo reale alla Polizia Locale, alla Questura e ai Carabinieri, gli occhi elettronici offrono immagini ad alta definizione e consentono interventi rapidi in caso di necessità.

Le nuove installazioni sono state posizionate in particolari vie strategiche, come a San Domenico e nel Villaggio del Sole, e in luoghi frequentati quotidianamente da famiglie, ragazzi e bambini, come i Giardini del Torso, il parco giochi di Paderno e Piazza Primo Maggio. “Le telecamere sono un valido deterrente e uno strumento per garantire maggiore sicurezza ai cittadini”, ha sottolineato l’assessore alla sicurezza Rosi Toffano, che ha rimarcato come i nuovi dispositivi per tutelare alunni e personale scolastico siano stati attivati anche in prossimità delle scuole medie Fermi e Bellavitis e delle primarie Dante e D’Orlandi.