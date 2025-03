Più di mille persone alla sfilata di Carnevale di Codroipo

Era una novità attesa da tutta la cittadinanza, che non a caso ha affollato le vie del centro e in particolare piazza Garibaldi. Si è rivelata un successo la sfilata di Carnevale di Codroipo, evento che tornava dopo ventotto anni dall’ultima edizione (l’ultima volta nel 1997). Più di mille persone hanno assistito all’iniziativa, a cui hanno partecipato sei gruppi mascherati allestiti dalle varie associazioni del territorio del Medio Friuli. Le squadre hanno sfilato partendo da via Giovanni Battista Candotti, arrivando poi in piazza Garibaldi. In regia, assieme al Comune di Codroipo, l’associazione “Codroipo c’è”, realtà che riunisce le realtà economiche di Codroipo e Medio Friuli.

Ad aver vinto il premio come miglior formazione è stato il Gruppo Volontari Codroipesi, i cui componenti erano travestiti da Minions. Il tema scelto era “Minion Mission Impossibile”. La giuria, formata da persone impegnate nel Medio Friuli, ha premiato l’originalità dei costumi, la colonna sonora e la coreografia creata dall’associazione di via Mazzini, che opera nel territorio da 44 anni. In seconda posizione si è classificata la squadra della Scuola dell’Infanzia Statale di Rivolto, il cui tema era “Fairy Garden”, improntato a far scoprire ai bambini la bellezza della natura che li circonda e sviluppare un rapporto profondo con essa. A chiudere il podio è stato Pin-Up delle Peppperettes, un gruppo di donne unite dalla passione per l’arte del Burlesque e degli anni ’50. Quest’ultime hanno portato in scena il fascino delle Pin-up americane degli anni ’50. Alle squadre che si sono maggiormente distinte sono stati distribuiti buoni dal valore complessivo di 600 euro. Ad aver preso parte al Carnevale anche le formazioni Gente di Zompicchia, Scuola d’Infanzia Belvedere e l’Associazione Genitori La Pannocchia. La sfilata che vedeva protagoniste invece le famiglie è stata vinta dalla famiglia Chiarotto.

Oltre ai gruppi hanno animato la manifestazione i trampolieri de “Il Circo Quasi”, la musica del dj Willian e lo spettacolo “Acme Tv e Cartoons” del gruppo Acme, che fatto ballare i presenti sulle note delle sigle dei cartoni animati più famosi. “E’ stata una giornata di gioia e divertimento” – ha commentato il sindaco Guido Nardini. “Ringraziamo il Comune per averci stimolato a organizzare la sfilata – ha detto il presidente di “Codroipo c’è” Piergiorgio Iacuzzo -. E’ la terza manifestazione che allestiamo in collaborazione con il Comune di Codroipo dopo il Capodanno in piazza e il Fogoron. Il nostro augurio è che questo tipo di partnership continui ancora a lungo”.