Più incidenti stradali e contravvenzioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La prudenza non è mai abbastanza, specialmente su strada. E’ il messaggio lanciato oggi nel corso della nona edizione di “Uniti per la sicurezza stradale”, l’evento che fino a domani è ospitato alla Sme di Pordenone.

Il promotore, Massimiliano Bertocci, ha voluto ringraziare i sostenitori per la continuità data all’iniziativa, diventata efficace e di riferimento sia a livello regionale che nazionale.

Un’opera di sensibilizzazione importante rivolta agli studenti ma non solo. Anche perché, almeno per quanto riguarda Pordenone, l’incidentalità è aumentata. Così come le infrazioni al codice della strada.

A confermarlo il comandante della polizia locale, Maurizio Zorzetto.