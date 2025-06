Più telecamere contro i “turisti” dei furti. Cinturata la Destra Tagliamento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un sistema interconnesso di videosorveglianza per la rilevazione e la lettura delle targhe dei veicoli, sia in entrata che in uscita, nell’area urbana di Pordenone e in altri quindici comuni della Destra Tagliamento.

Sottoscritto questa mattina, in Prefettura, il protocollo d’intesa che prevede la realizzazione e la gestione di 36 nuovi punti di videosorveglianza nelle sedici municipalità, in modo da creare una cinturazione del territorio, in particolare al confine con il Veneto. L’obiettivo è quello di prevenire e allo stesso tempo reprimere il fenomeno dei furti in abitazione.

L’interconnessione, nella fattispecie, consentirà la condivisione dei dati tra le diverse forze di polizia del territorio e, in futuro, anche un dialogo con la banca dati nazionale.

Un alleato in più, sul fronte della sicurezza, per i cittadini.