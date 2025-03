Pizzul: il cordoglio della politica e dello sport

“Hai dato voce alle notti magiche azzurre, accompagnando milioni di italiani con competenza e passione, come un grande compagno d’avventure. Sei stato la voce storica del calcio italiano, un’icona intramontabile del giornalismo sportivo, destinata a rimanere per sempre nella storia dello sport e nei cuori di tutti noi. Ciao, Bruno Pizzul”. Sono le parole che, sui profili social, la Premier Giorgia Meloni ha dedicato al giornalista friulano ricordato anche dalla Camera dei Deputati, in chiusura della seduta d’Aula.

“Si è spenta una grande voce”, ha detto Debora Serracchiani, del Pd. Dopo di lei sono intervenuti Walter Rizzetto (Fdi), Graziano Pizzimenti (Lega), Dario Carotenuto (M5s), Alessandro Colucci (Nm), Isabella De Monte (Fi), Matteo Richetti (Azione), Roberto Giachetti (Iv) che hanno ricordato non solo l’attività professionale come telecronista, ma anche l’apprezzato tratto umano di Pizzul.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte della politica e dello sport regionale, a partire dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga: “Oggi – ha detto – il Friuli Venezia Giulia piange la scomparsa di un uomo straordinario. La sua carriera lo ha portato in tutto il mondo, ma il suo cuore è sempre rimasto legato alla sua terra”.

Gli ha fatto eco il Presidente del Consiglio regionale , Mauro Bordin, che ha inviato un sentito messaggio di cordoglio ai familiari.

“A Ricordarlo anche Dino Zoff. “Perdo un caro amico – ha detto – avevamo tante cose in comune, spesso l’estate ci incontravamo a pranzo o a cena e si parlava di tutto, in particolare del nostro sport. Mi mancherà”.

Il cordoglio dell’Udinese Calcio è stato espresso dal patron Gianpaolo Pozzo: “Sono molto addolorato. Non dimenticheremo mai le sue telecronache e, personalmente, porto sempre nel cuore la nostra amicizia e la sua passione per i nostri colori bianconeri. Mandi Bruno”.