martedì 24 Febbraio 2026
Cronaca

Plusvalenze Mandragora, rito abbreviato per i vertici dell'Udinese

Sotto accusa falso in comunicazioni sociali, dichiarazioni fraudolente ed evasione Ires: udienza fissata al 30 giugno
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Il gup di Udine, Carlotta Silva, ha ammesso al rito abbreviato il presidente dell’Udinese Franco Soldati, il vicepresidente Stefano Capoccia e la stessa società bianconera, difesi rispettivamente dagli avvocati Maurizio Conti, Andrea Franchini e Maurizio Miculan, per il procedimento sulle plusvalenze legate a Rolando Mandragora. Le accuse sono di falso in comunicazioni sociali, dichiarazioni fraudolente ed evasione dell’Ires.

Stando alle imputazioni, nel 2018 la Juventus cedette il centrocampista all’Udinese con opzione di riacquisto per 20 milioni di euro. In realtà, gli accordi effettivi tra le due società prevedevano un obbligo irrevocabile di riacquisto da parte della società torinese. Rolando Mandragora ritornò alla Juventus due anni dopo. Nel 2022, infine, fu ceduto alla Fiorentina per 8 milioni di euro.

L’operazione avrebbe fruttato all’Udinese una plusvalenza di oltre 3 milioni di euro e permesso di evadere oltre 400mila euro di Ires.

La discussione davanti al gup è stata fissata per il 30 giugno.

