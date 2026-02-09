Pm10, tutti promossi i capoluoghi FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tutti promossi i capoluoghi di provincia del Friuli Venezia Giulia per la concentrazione media di polveri sottili nell’aria: nel 2025 nessuno ha superato il limite di 20 microgrammo per metro cubo, che è il limite che entrerà in vigore a partire dal 2030.

La performance migliore è di Gorizia, con 15 microgrammi per metro cubo, seguita da Trieste e Udine (16 microgrammi) e Pordenone (19 microgrammi). La media annuale è stata calcolata a partire delle medie annuali delle singole centraline di monitoraggio ufficiale delle Arpa classificate come urbane.

Per quanto riguarda le polveri ultrasottili, il cui limite fra quattro anni sarà di 10 microgrammi, nel 2025 il valore è stato superato da Pordenone (13 microgrammi), Udine (12 microgrammi) e Gorizia (11 microgrammi), le quali dovranno ridurre la concentrazione rispettivamente del 23%, 13% e 9%. Lo scorso anno Trieste si è fermata alla soglia dei 10 microgrammi.

Pordenone e Trieste rientrano infine tra le 40 città capoluogo di provincia con la concentrazione media annuale di biossido di azoto più alta in Italia. Nel dettaglio Pordenone registra una media di 25 microgrammi per metro cubo, Trieste 21 microgrammi. Per rispettare i limiti che entreranno in vigore a partire dal 2030 (20 microgrammi) sarà necessaria, si evince dal rapporto, una riduzione della concentrazione rispettivamente del 20% e del 3%.