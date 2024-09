Pmp Industries: la forza della collaborazione tra industria e scuola

Da anni PMP Industries, leader mondiale in sistemi integrati di trasmissione per mezzi industriali, sta investendo nella scuola e nell’università, finanziando master, donando attrezzature di laboratorio, ospitando stage e tirocini. Ora, l’azienda con quartier generale a Coseano fa un passo in più. Infatti, ha organizzato due corsi per docenti delle scuole superiori, così da trasmettere loro le conoscenze base aggiornate utilizzate oggi nelle fabbriche più avanzate sotto l’aspetto tecnologico.

“Già l’anno scorso in occasione di un open day per l’orientamento scolastico abbiamo aperto le nostre porte a un centinaio di insegnanti per metterli in contatto con il manifatturiero 4.0 e poterlo così presentare meglio ai loro studenti nel momento in cui devono fare una scelta importante nella loro carriera scolastica e quindi professionale – commenta il fondatore e presidente di PMP Industries Luigino Pozzo -. Ora facciamo un ulteriore passo avanti investendo nostre risorse per aggiornare i docenti sulle evoluzioni più recenti della tecnologia applicata ai processi produttivi, affinché nella loro attività quotidiana trasmettano nozioni che i giovani possono immediatamente mettere in pratica nel momento di ingresso nel mondo del lavoro. In sostanza, crediamo che anche l’industria debba dare il proprio contributo nel formare i formatori”.

I due corsi, completamente gratuiti per i docenti e le relative scuole di appartenenza, si svolgeranno tra fine settembre e l’inizio di ottobre. Il primo è dedicato ad Arduino, una scheda programmabile Open Source che viene utilizzata per vari progetti di robotica, elettronica e automazione. Il secondo, invece, riguarda la programmazione del PLC, il controllore logico su cui si basano completamente i processi di automazione industriale. Le lezioni, condotte da esperti del settore, intendono fornire le competenze necessarie a introdurre una didattica innovativa delle materie Stem all’interno delle ore di lezione curricolari.

“I docenti coinvolti sono circa 30, suddivisi tra i due corsi, e appartengono ad alcune tra le scuole con cui l’azienda da anni collabora più attivamente – aggiunge il responsabile dell’Academy di PMP Industries Christian Tam –. I corsi si svolgeranno nelle aule formative della nostra Academy a Coseano e mirano a fornire strumenti formativi direttamente spendibili dai docenti in aula. I temi dei corsi sono stati scelti a partire dalle richieste espresse dai referenti delle singole scuole e abbracciano tematiche in rapido sviluppo e, soprattutto, trasversali. Anche in questo caso la risposta del corpo docente è stata entusiasta. Ciò ci fa capire che la strada di sostegno e di collaborazione che da anni abbiamo intrapreso con il Sistema Istruzione di alto livello della nostra regione è quella giusta e ci sprona a proseguire con entusiasmo in questa direzione”.

Sempre nell’ambito del sostegno ai giovani e agli istituti di formazione, da quest’anno PMP Industries ha siglato con l’ITS Alto Adriatico una convenzione per l’attivazione di due contratti di Apprendistato di alta formazione e ricerca nell’ambito del corso di Tecnico superiore Full Stack Developer, per il biennio 2024/2026. L’apprendistato permetterà a due giovani di siglare già da subito un contratto a tempo indeterminato con l’azienda di Coseano, consentendo loro di conseguire un titolo di istruzione terziaria superiore lavorando nel contempo in azienda in un ruolo coerente con il percorso di studi.