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Cronaca
Il progetto Edih-Pai ha supportato 421 soggetti tra Pmi e pubblico

Pnrr: Insiel traccia il bilancio con oltre 1200 attività

Antonini: abbiamo lavorato bene supportando i cittadini e le imprese
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono oltre 1.200 le attività che grazie a quasi 7 milioni di euro dal Pnrr e al lavoro di Insel hanno preso parte al progetto Edih-Pai con l’obiettivo di innovare e semplificare la vita dei cittadini. Il bilancio dell’iniziativa europea è stato fatto nella sede della controllata della Regione alla presenza di Raffaele Spallone del Ministero delle imprese e del made in Italy e di Diego Antonini, amministratore unico di Insiel.Al fianco degli enti pubblici che, ad esempio, hanno implementato l’assistenza ai cittadini con l’intelligenza artificiale anche le imprese, un esempio è quello della cooperativa Part-Energy che ha creato un sistema per consentirei ai soci di risparmiare nel consumo energetico.In totale sono stati 421 i soggetti coinvolti, di cui 186 Pubbliche amministrazioni e 235 Pmi, all’interno di queste ultime rientrano 77 microimprese e 35 piccole imprese che risultano essere quasi esclusivamente cooperative e imprese sociali.

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