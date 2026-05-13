Pnrr: Insiel traccia il bilancio con oltre 1200 attività

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono oltre 1.200 le attività che grazie a quasi 7 milioni di euro dal Pnrr e al lavoro di Insel hanno preso parte al progetto Edih-Pai con l’obiettivo di innovare e semplificare la vita dei cittadini. Il bilancio dell’iniziativa europea è stato fatto nella sede della controllata della Regione alla presenza di Raffaele Spallone del Ministero delle imprese e del made in Italy e di Diego Antonini, amministratore unico di Insiel.Al fianco degli enti pubblici che, ad esempio, hanno implementato l’assistenza ai cittadini con l’intelligenza artificiale anche le imprese, un esempio è quello della cooperativa Part-Energy che ha creato un sistema per consentirei ai soci di risparmiare nel consumo energetico.In totale sono stati 421 i soggetti coinvolti, di cui 186 Pubbliche amministrazioni e 235 Pmi, all’interno di queste ultime rientrano 77 microimprese e 35 piccole imprese che risultano essere quasi esclusivamente cooperative e imprese sociali.