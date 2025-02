Pnrr: progetti Fvg hanno raggiunto il 95% degli obiettivi

“Con il 95% dei macro obiettivi e il 92% dei target specifici raggiunti ad inizio 2025, possiamo dirci assolutamente soddisfatti di come la Regione stia portando avanti l’attuazione del Pnrr con riferimento ai 580 milioni di euro di progettazioni gestite direttamente dall’Amministrazione regionale. Complessivamente, su tutto il territorio regionale, le risorse del Pnrr riversate ammontano a 2 miliardi e 900 milioni di euro, con un impegno importante anche da parte dei Comuni”. Lo ha riferito l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine della sedicesima riunione della Cabina di regia sul Pnrr che ha riunito tutte le direzioni regionali coinvolte, gli Enti di decentramento regionale e l’Anci in rappresentanza dei Comuni.

“I risultati raggiunti confermano la professionalità e il lavoro svolto da tutte le strutture regionali coinvolte che voglio ringraziare per il grande impegno nel monitoraggio e coordinamento necessari a portare a compimento tutte le opere e gli investimenti previsti dal Piano entro il 2026” ha sottolineato Zilli. Come detto, l’Amministrazione regionale e gli altri enti regionali hanno in gestione diretta risorse pari a 580 milioni di euro, ovvero circa il 20% di tutte le risorse Pnrr che interessano il territorio regionale (2,9 miliardi). Di queste risorse ben 523 milioni di euro, pari all’89%, sono già stati impegnati. Quanto all’avanzamento dei lavori, il 23% dei progetti regionali è giunto alla fase di collaudo. Tra le principali opere in realizzazione sono stati messi in evidenza gli interventi di Protezione civile per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico e le infrastrutture ferroviarie e ciclabili tra cui spicca la Ciclovia Trieste-Lignano-Venezia (in fase di progettazione esecutiva), la Ferrovia Udine Cividale e l’elettrificazione della banchina di Porto Nogaro. Quanto ai progetti degli Enti locali (a cui sono stati assegnati circa 400 milioni di euro del Pnrr), su 838 progetti ne sono giunti a collaudo 330, pari al 39% con un avanzamento della spesa del 25%.

“La Regione – ha ricordato Zilli – è intervenuta con risorse proprie a sostegno delle anticipazioni di cassa degli Enti locali con 26 milioni di euro dal 2023 ad oggi. È una buona notizia, inoltre, che il decreto del Ministero dell’Economia e finanze di dicembre abbia introdotto una procedura semplificata per l’erogazione delle risorse sui pagamenti maturati che consente di ricevere i fondi entro 30 giorni dalla richiesta da parte dei soggetti attuatori, rinviando la verifica di dettaglio al momento della rendicontazione”.