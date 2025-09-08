  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 8 Settembre 2025
Cronaca

Podismo, Trofeo Friuli: settima tappa a Latisana, s’impongono Stefanutti e Trombetta

I tesserati di Atletica Buja e Prealpi Giulie vincono la gara di Latisana su sterrato di 8 km
Redazione
Autore: Redazione

Sono stati Fabio Stefanutti (Atletica Buja) e Giulia Trombetta (Prealpi Giulie) i vincitori della prima edizione della “Timent Trail”, corsa su fondo misto a prevalenza sterrato  organizzata a Latisana dall’Asd Apicilia. Nella settima prova del Trofeo Friuli, circuito podistico che coinvolge le province di Udine e Gorizia, i due atleti hanno chiuso il percorso di 8 km con il tempo rispettivamente di 28’21’’e 33’’40. Ennesima grande prova di Stefanutti, che sinora si è imposto in sei delle sette gare del circuito, mancando l’affermazione solo alla “Lignano 1,5 k”, precedente prova del circuito disputatasi sui 1500 metri sulla pista al Teghil. Qui  aveva trionfato Trombetta, che a Latisana ha firmato così la sua seconda vittoria di fila. I due atleti si sono imposti anche nella gara assoluta, aperta cioè anche a chi non è iscritto al Trofeo Friuli.

A tal proposito, il portacolori dell’Atletica Buja ha preceduto al traguardo Matteo Monai (Piani di Vas), secondo in 28’’52 e Michele Stefani (Gruppo Sportivo Astra), terzo in 29’22’’. Tra i partecipanti al Trofeo in terza posizione si è classificato Lorenzo Rigatti (Jalmicco Corse, 31’07’’). Tra le donne Trombetta ha avuto la meglio su Juliana Driutti (MostroRun), seconda in 35’24’’ e Alessandra Candotti (Keep Moving), terza in 36’’28. Entrambe fanno parte del Trofeo Friuli. Alla gara hanno partecipato complessivamente 160 runner, di cui 146 iscritti al circuito (allestito dal Comitato provinciale Fidal di Udine) e 14 “giornalieri”. Il prossimo round, l’ottavo, si svolge domenica 5 ottobre a Reana del Rojale con il “Trofeo Ramonda”, una prova di corsa su strada.

Il Trofeo Friuli è un circuito aperto a tutti i podisti che fanno parte delle categorie Fidal assolute e master, i possessori di Run Card e i tesserati degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Fidal.

Il podio assoluto delle gare. Uomini: 1) Fabio Stefanutti (Atletica Buja) 28’21’’; 2) Matteo Monai (Piani di Vas) 28’52’’; 3) Michele Stefani (Gruppo Sportivo Astra) 29’22’’. Donne: 1) Giulia Trombetta (Prealpi Giulie) 33’40’’; 2) Juliana Driutti (MostroRun) 35’24’’ 3) Alessandra Candotti (Keep Moving) 36’28’’.

