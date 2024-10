Versi contro prompt: 12 poeti in piazza a Udine contro l’AI

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Versi e lirica contro la logica dei prompt e dei codici binari. Ispirazione artistica e creatività per opporsi ai linguaggi freddi e agli algoritmi di Python e Java. Nel cuore di Udine, un gruppo di 12 poeti si prepara a lanciare un forte messaggio in difesa della creatività umana, contro l’uso indiscriminato dell’intelligenza artificiale. Dal 21 al 28 ottobre, in via Mercatovecchio, sarà infatti posizionata un’installazione provocatoria per chiedere una regolamentazione deI machine learning, sensibilizzando il pubblico sulla necessità di proteggere l’arte dalla crescente dipendenza tecnologica.

Un SOS Poetico lanciato attraverso un’opera ideata dal poeta udinese Mathias PdS (Poeta della Sera) e realizzata dallo scultore/falegname Alberto Bertolissio. L’istallazione rappresenta le lettere dell’acronimo “Save Our Ship” ed è il simbolo di una richiesta d’aiuto in favore dell’arte e della scrittura.

Costruita in compensato e plexiglass, la scultura darà voce ai poeti attraverso i QR code esposti sulle facciate dei tre caratteri. Scansionando i codici, ogni passante avrà quindi l’opportunità di leggere i loro versi e di ragionare sull’appello lanciato da tre scrittori locali (Laura Altamura, Elisa Mattiussi e Mathias PdS) assieme a 9 colleghi di varie regioni d’Italia (Tiziano Fratus, Gianpaolo Mastropasqua, Lucrezia Lombardo, Edoardo Olmi, Caterina Davinio, David La Mantia, Peter Genito, Andrea Mitri e Gian Luca Guillaume).

L’ SOS Poetico, oltre al patrocinio del Comune di Udine, ha ottenuto il sostegno dell’imprenditore friulano Luigi Toller e di importanti figure del panorama culturale italiano, come il professore universitario Carlo Parri, lo storico Enrico Folisi e dell’editore Carlo Marcello Conti di Edizioni Campanotto. A supportare l’iniziativa sul fronte digitale è stato Luca Poldelmengo, che ha realizzato un sito web dedicato alle poesie, dando una nuova dimensione all’evento e permettendo di raggiungere un pubblico più ampio.