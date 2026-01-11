Poesia in friulano e italiano, completato il murale delle polemiche

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ finalmente apparsa la versione in friulano della poesia di Leonardo Zanier sul murale a lui dedicato al Villaggio del Sole, a Udine. Questa mattina, Simone Mestroni ha dato le ultime pennellate al graffito che ora si presenta in piazzale Carnia con la doppia versione dell’autore, in italiano e in carnico.

Oltre a far riscoprire Leonardo Zanier, l’opera prova a dare lustro al Villaggio del Sole, vittima di molti writers – o presunti tali – sui muri e le vetrine del quartiere.

Ma a difendere la sua creazione è lo stesso Mestroni, attaccato da più parti di essere un anti friulanista e che, a fine opera, ha mostrato orgoglioso il vessillo della Patria del Friuli, fatta firmare da tutti i committenti che negli anni passati gli hanno affidato la realizzazione di graffiti in Friuli Venezia Giulia, in Italia o all’estero. “Non sono un nemico del Friuli e della sua lingua”, spiega al nostro microfono.