Poggio Terza Armata, il 15 dicembre l’incidente probatorio sui resti

C’è una data per lo svolgimento degli esami irripetibili sui resti trovati lo scorso 7 novembre nel giardino della villetta di Poggio Terza Armata di proprietà dell’ex postino Vito Mezzalira, di cui non si hanno notizie da sei anni. L’incidente probatorio – richiesto dagli avvocati dei tre indagati Mariuccia Orlando, Moreno Redivo e Andrea Piscanec – è stato infatti fissato per il 15 dicembre prossimo alle 14.30 nell’aula gip del Tribunale di Gorizia. L’incarico è stato conferito dal giudice per le indagini preliminari alla dottoressa Alessia Viero in qualità di medico legale e alla dottoressa Debora Mazzarelli come antropologa forense. L’approfondimento tecnico sarà fondamentale per capire a chi appartengano le ossa rinvenute a qualche metro di profondità dietro il garage dell’abitazione di proprietà di Mezzalira. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che i resti possano essere proprio di quest’ultimo. La Procura indaga per omicidio e occultamento di cadavere.