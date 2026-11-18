Ha perso il controllo dell’auto in una curva in discesa, ha urtato il guardrail e si è schiantato contro la vettura che arrivava in senso opposto. È la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, lungo la provinciale 29 Pedemontana, alla curva della Santissima, a Polcenigo. Tre le persone ferite.

I due giovani che viaggiavano sulla Toyota Yaris sono rimasti incastrati nell’abitacolo. I vigili del fuoco, intervenuti dopo l’allarme, hanno aperto un varco nella carrozzeria e li hanno estratti con l’aiuto dei sanitari. Il conducente dell’altra auto, una Subaru, era invece già riuscito a uscire da solo.

Le ambulanze hanno trasportato tutti e tre i feriti all’ospedale di Pordenone. Secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro.