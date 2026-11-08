Polemica su Dipiazza: “Lanciano bombe carta? Gli sparo in testa”

Si scalda il clima politico a Trieste dopo gli scontri in via Gioia di due sere fa. Il sindaco Roberto Dipiazza infatti ha rilasciato una dichiarazione-choc al quotidiano Il Piccolo in merito ai fatti di venerdì. “Se questi continuano a usare la violenza allora ci comporteremo di conseguenza: non possono pensare di occupare casa mia e se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa” ha detto infatti al giornale il primo cittadino. Parole che hanno immediatamente portato il centrosinistra ad auspicare le dimissioni di Dipiazza. “A Trieste c’è un sindaco che istiga a ‘sparare in testa’ e tanto basta per chiedergli di fare un passo indietro – sottolinea la deputata dem Debora Serracchiani -. E’ gravissimo che un’istituzione evochi l’esecuzione sommaria. Non vorremmo mai che qualcuno gli desse ascolto. Dipiazza – conclude l’esponente del Pd – ritiri pubblicamente le parole sciagurate che ha dato alla stampa”. Sulla stessa linea d’onda il vicepresidente del Movimento Cinquestelle Stefano Patuanelli: “”Le parole del sindaco di Trieste sono di una gravità inaudita. Un rappresentante delle istituzioni non può rispondere alla violenza evocandone altra, addirittura letale”.

Intanto sui fatti di venerdì è intervenuta la consigliera regionale del Patto Giulia Massolino, presente in via Gioia: “I manifestanti erano pacifici – ha scritto sui propri social -. Sono arrivate due squadre di poliziotti in tenuta antisommossa. I manifestanti chiedevano loro di chiamare il Prefetto e la Questora, che avrebbero voluto parlarci. La risposta sono stati i manganelli”. E ha aggiunto: “Io c’ero, e mi sento di testimoniare che le forze dell’ordine hanno inutilmente alzato i toni, forzando il conflitto per difendere un magazzino vuoto, inutilizzato”. Massolino ha inoltre confermato che sia stato lanciato un petardo ma, ha evidenziato, “violenza è altro. E’ rallentare le procedure di richiesta asilo, è lasciare morire le persone di freddo nelle strade di una città tra le più ricche d’Italia, è chiudere dei magazzini privandole anche di quel minimo riparo. E se per ottenere una risposta istituzionale serve alzare i toni del conflitto io credo – ha concluso – che sia stato giusto farlo, forzando una serratura. Non è violenza, è disobbedienza civile”.

Parole che hanno portato il consigliere regionale della Lega Antonio Calligaris a chiedere al centrosinistra di dissociarsi da Massolino.