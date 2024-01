Polfer, nel 2023 controllate oltre 125 mila persone e 2.500 treni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 125mila persone controllate, 21 delle quali arrestate e 676 indagate. Sono i numeri dei controlli effettuati lo scorso anno dalla Polizia Ferroviaria del Friuli-Venezia Giulia, che oggi ha reso noto un primo bilancio della propria attività nel 2023.

Durante gli ultimi 12 mesi, sono state impiegate quasi 8.600 pattuglie, che hanno operato nelle stazioni e a bordo di oltre 2.500 convogli. Nel mirino della Polfer anche i borseggi, contro i quali sono stati predisposti 148 controlli in abiti civili, sia in stazione, sia sui treni. Gli agenti hanno poi controllato quasi 2.700 veicoli, elevando 174 sanzioni. L’attività ha portato al sequestro di armi da taglio e di oltre un etto di sostanze stupefacenti. Numerosi i giovani, anche minorenni, sanzionati per uso personale.

La Polfer del Fvg ha inoltre partecipato ai 5 ‘Rail Action Day’ per contrastare i crimini più diffusi in ambito ferroviario e prevenire possibili azioni terroristiche e alle 11 operazioni ‘Oro Rosso’ contro il furto di rame, controllando i centri di raccolta e pattugliando le linee ferroviarie.Infine, l’impegno nelle scuole. Sono diversi, infatti, gli episodi registrati anche quest’anno di ragazzi sui binari per giochi e sfide che avrebbero potuto avere conseguenze tragiche.