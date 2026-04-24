Politiche abitative, la giunta regionale approva il nuovo ddl

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “La norma punta ad attivare un processo virtuoso capace di accompagnare le persone, a partire da situazioni di emergenza o difficoltà, verso una progressiva autonomia abitativa e l’accesso anche al libero mercato”. L’assessore Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha commentato così l’approvazione da parte della giunta regionale del disegno di legge in materia di politiche abitative.

Il testo intende rafforzare il ruolo operativo delle Ater che, spiega Amirante, “diventano il punto di riferimento per la raccolta dei fabbisogni e il coordinamento dei territori. I tavoli territoriali sono stati riorganizzati – prosegue – e saranno gestiti dalle Ater con il compito di fare sintesi delle esigenze locali, mentre la programmazione regionale diventa annuale”.

Tra le novità, alcune modifiche al regolamento dell’edilizia convenzionata e sovvenzionata per favorire la presenza nel territorio degli appartenenti alle forze dell’ordine. Ora il testo dovrà passare il vaglio delle Commissioni e del Consiglio regionali.

La giunta Fedriga, su proposta del vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, ha poi destinato 900mila euro ai Comuni che ospitano siti Unesco. In particolare, 405mila euro andranno a Cividale, 295mila a Palmanova e 200mila a Caneva.