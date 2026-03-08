Politraumi dopo caduta in montagna, recuperato dall’elisoccorso

Elisoccorso impegnato in un due interventi, ieri sera, a Prato Carnico e Chiusaforte. Nel primo caso il velivolo sanitario ha recuperato un escursionista triestino di 35 anni che era scivolato fuori sentiero, procurandosi diversi traumi, dopo aver seguito in discesa una traccia nera. L’uomo, che era bloccato a quota 1000 metri sul Rio Fuina, sopra Pesariis, una volta recuperato è stato condotto all’ospedale di Tolmezzo.

L’elisoccorso, poco dopo, si è diretto sulla catena del Jôf di Montasio per recuperare due escursionisti che erano rimasti bloccati, a quota 2350 metri, a causa della neve inconsistente. Le operazioni sono terminate alle 23.