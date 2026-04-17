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Bersaglio del truffatore 40enne proveniente da fuori regione due donne di Cividale del Friuli

Polizia arresta finto Carabiniere: restituiti quasi 30 mila euro

L'operazione della Polizia di Stato si è svolta martedì
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si spacciava per Carabiniere ed è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di Udine accusato di furto con strappo a danno di una residente di Cividale del Friuli. Protagonista un 40enne proveniente da fuori regione, intercettato martedì mattina dagli agenti della Squadra Mobile della Questura udinese nel centro del capoluogo friulano. Il sospettato, attorno a mezzogiorno si è diretto a bordo di un taxi a Cividale del Friuli dove attorno alle 15 una residente 65enne ha ricevuto da un sedicente Carabiniere una telefonata, nella quale veniva informata del fatto che la figlia avesse causato un grave incidente stradale, e che, per evitarne l’arresto, avrebbe dovuto consegnare tutto il denaro di cui disponeva al collega che si sarebbe lì presentato di lì a poco. I 29.800 euro raccolti però non sono stati dati al finto carabiniere: la donna vedendolo si è infatti insospettita, ed il malintenzionato glieli ha quindi strappati di braccio con la forza dandosi alla fuga ma è stato subito bloccato in strada dai poliziotti intervenuti. Lo stesso uomo, due ore prima, si era fatto consegnare da un’85enne di Cividale del Friuli, contattata sempre al telefono, 100 euro, una collana, due anelli ed un paio di orecchini, questi sfilati dalle orecchie dell’ignara vittima. Tutto il contante ed i gioielli, sottratti nel corso dei due colpi, sono stati restituiti alle proprietarie.

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