Polizia di Stato arresta 5 persone alla frontiera a Trieste di varie nazionalità

La Polizia ha arrestato 5 persone, due latitanti e tre passeur, nell’ambito dei controlli compiuti dalla Polizia di Frontiera di Trieste fra il 5 gennaio e il 3 febbraio scorsi. Il 20 gennaio è stato arrestato nel Comune di Muggia un uomo, di 36 anni, cittadino polacco, che aveva accompagnato in Italia una coppia turca con un bimbo, priva dei requisiti per ingresso e soggiorno in Italia. E’ stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e condotto nel carcere di via del Coroneo. Truffa, falsificazione, riciclaggio e associazione per delinquere sono i reati per i quali dovrà scontare 26 anni di reclusione un cittadino romeno, di 53 anni, arrestato il 27 gennaio dalla Polizia di Frontiera di Trieste. Altri due favoreggiatori sono stati identificati il primo febbraio al valico di Basovizza, un cittadino croato, di 19 anni, residente in Germania, e un minorenne, di 17 anni, cittadino tedesco trasportavano, a bordo di un’auto con targa tedesca, 4 cittadini turchi tra 20 e 47 anni d’età, senza documenti per ingresso e permanenza in Italia.