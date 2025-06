GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre nuovi agenti per la polizia locale. Sono quelli previsti, grazie alla selezione per mobilità esterna, a Pordenone. Andranno a rinforzare una pianta organica già strutturata e collaudata.

Forze fresche, insomma, in una città che punta ad essere sempre più sicura. Anche in quelle aree dove le forze dell’ordine, a più riprese, sono dovute intervenire per episodi di risse, spaccio e degrado.