Polizia locale di Monfalcone, il taser diventa dotazione ufficiale

Il taser entra ufficialmente nella dotazione della Polizia locale di Monfalcone. La Giunta comunale ha approvato in via definitiva l’adozione della pistola a impulsi elettrici come arma di reparto, al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto due operatori appositamente formati.

La fase sperimentale si è conclusa con esito positivo, come evidenziato nella relazione finale presentata dal comandante della Polizia locale, Rudi Bagatto. Durante il periodo di prova non si è mai reso necessario l’utilizzo operativo del dispositivo, che ha però dimostrato un significativo effetto deterrente. Attualmente il Corpo dispone di due dispositivi già operativi, ai quali se ne aggiungeranno altri due, insieme a nuove dotazioni individuali come armi di ordinanza, giubbotti antiproiettile e attrezzature di sicurezza.

«Il taser è a tutti gli effetti uno strumento di sicurezza e di prevenzione – ha dichiarato l’ex sindaca e oggi consigliere delegato alla Sicurezza, Anna Maria Cisint –. La sua funzione principale è deterrente e rappresenta una tutela concreta per l’incolumità degli agenti e dei cittadini nelle situazioni più critiche. L’eventuale utilizzo deve essere considerato come extrema ratio, nel pieno rispetto delle regole e delle persone».