Polizia Locale di Udine in agitazione: agenti a rischio e dotazioni insufficienti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La quasi totalità degli agenti della Polizia Locale di Udine è in stato di agitazione. Il Sapol, Sindacato Autonomo di Polizia Locale, denuncia un malcontento diffuso tra gli uomini del Corpo, sempre più utilizzati come Forze di Polizia dello Stato, senza – però – le medesime tutele giuridiche, assistenziali e strumentali.

Gli operatori si trovano spesso ad affrontare interventi su soggetti armati o alterati, risse, TSO, violenze domestiche e reati contro il patrimonio. Episodi recenti come l’aggressione subita da un agente in viale Leopardi o le minacce con una bottiglia rotta in via Gervasutta non sono isolati, ma riflettono una situazione critica, spiega il segretario regionale Beppino Michele Fabris. Il raddoppio dei servizi in aree a rischio come Borgo Stazione, inoltre, aumenta sia i rischi fisici che l’impatto psicologico sugli agenti, che lamentano anche gravi carenze di dotazioni. Le pistole Taser, ad esempio, acquistate dal Comando, rimangono chiuse negli armati a causa della mancanza di abilitazioni aggiornate. Inoltre, sono assenti o insufficienti giubbotti antitaglio e antiproiettile, caschi protettivi, scudi antisommossa e divise ad alta visibilità.

Di fronte a un calendario di eventi fitto, con appuntamenti impegnativi come la Supercoppa Europea, il personale secondo Sapol risulta insufficiente, con turnazioni estenuanti. Per tutti questi motivi, il Sindacato Autonomo chiede l’apertura del tavolo di conciliazione e invoca un intervento strutturale e una chiara organizzazione del servizio.