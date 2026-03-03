Polizia Locale di Udine: Marco Muzzatti è il nuovo comandante

Cambio al vertice della Polizia locale di Udine: dal 1° aprile Marco Muzzatti guiderà il Comando di via Girardini, subentrando a Paolo Carestiato, non confermato – a sorpresa – al termine del periodo di prova. La scelta è stata possibile grazie all’utilizzo dell’elenco degli idonei della precedente selezione per comandante a tempo determinato, che ha consentito al Comune di intervenire con tempestività, evitando vuoti di guida e assicurando piena continuità operativa.

Classe 1967, Muzzatti vanta oltre trent’anni di esperienza nella Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia. Dal 2007 è comandante a Gorizia, dove ha diretto il Corpo in un contesto transfrontaliero, coordinando controllo del territorio, antidegrado, sicurezza stradale e sistemi di videosorveglianza. In precedenza è stato comandante a Maniago e Spilimbergo e vice comandante a Cordenons, maturando anche competenze dirigenziali nei settori Attività produttive e Servizi demografici.

A Udine proseguiranno senza rallentamenti i progetti avviati, dall’attivazione delle telecamere in ZTL al rafforzamento del presidio urbano. Il sindaco Alberto Felice De Toni parla di «una nomina rapida e di qualità, che garantisce continuità e competenza», mentre l’assessora Rosi Toffano sottolinea «la tempestività della scelta e l’esperienza amministrativa e operativa del nuovo comandante».