martedì 3 Marzo 2026
Cronaca

Polizia Locale di Udine: scelto il nuovo comandante 'in prova'

De Toni su Carestiato: "Non confermato per divergenze di natura tecnica, non tutti i fidanzamenti finiscono in un matrimonio"
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cambio al vertice della Polizia locale di Udine: dal 1° aprile Marco Muzzatti, dal 2007 comandante a Gorizia, guiderà il Comando di via Girardini. Dopo soli 7 giorni dal benservito a Paolo Carestiato, Palazzo D'Aronco ha trovato subito una soluzione utilizzando l'elenco dei candidati che avevano partecipato alla selezione dello scorso anno.  Una scelta tempestiva adottata per evitare vuoti di guida e piena continuità operativa, in vista in particolare dei tre progetti su cui l'amministrazione sta portando avanti, ovvero l'imminente introduzione dei varchi alla Ztl (dal 13 aprile accensione delle telecamere e 13 luglio attivazione ztl), la sicurezza partecipata e il il rafforzamento del presidio urbano con i poliziotti di quartiere.

Per quanto riguarda la mancata riconferma di Carestiato, avvenuta a causa di molteplici motivazioni, De Toni ha spiegato che non è stato confermato per divergenze di natura tecnica. Per sapere quali, il sindaco invita a rivolgersi al diretto interessato, ora nuovamente a capo del comando di San Donà di Piave. "Abbiamo esercitato il diritto di recesso previsto nel periodo di prova", sottolinea il primo cittadino rimarcando come il dirigente non fosse di ruolo. "Era un fidanzamento e non tutti i fidanzamenti finiscono in un matrimonio", aggiunge. "Eravamo vicini ad un accordo, poi non siamo riusciti ad ottenere", spiega De Toni che non si dice preoccupato dall'eventuale causa che Carestiato è annunciato di fare.

