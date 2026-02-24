Polizia locale di Udine senza comandante, non confermato Carestiato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Paolo Carestiato non sarà riconfermato alla guida della Polizia locale di Udine e dei suoi 80 agenti. La decisione – confermano da Palazzo d’Aronco – è stata presa dal sindaco Alberto Felice De Toni al termine del periodo di prova del comandante, in carica dal 10 ottobre.

Una decisione presa oggi a seguito di alcune problematiche interne.

Carestiato, ex capo della municipale di San Donà di Piave, aveva iniziato la sua missione nel capoluogo friulano prendendo il posto del collega Eros Del Longo, superando brillantemente le selezioni della scorsa primavera in particolare per le sue competenze tecniche e manageriali. L’incarico da dirigente sarebbe dovuta durare tre anni, previo il superamento dei primi mesi di prova.

“Darò il massimo per ricambiare la fiducia e la stima del sindaco e professore De Toni”, aveva riferito a Telefriuli durante la sua prima uscita pubblica. Sulle ragioni della mancata riconferma del comandante Carestiato, bocche cucite da parte dell’amministrazione comunale di Udine.