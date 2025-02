Polizia locale: tre nuovi ufficiali in servizio a Pordenone e Cordenons

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Corpo di polizia locale di Pordenone e Cordenons ha tre nuovi ufficiali. Uno di questi – Bruna De Piero – coordina l’attività di dodici agenti a Cordenons. L’investitura ufficiale è avvenuta questa mattina, in Municipio a Pordenone, davanti al prefetto Michele Lastella, ai due sindaci Alberto Parigi e Andrea Delle Vedove oltre che al comandante Maurizio Zorzetto e all’assessore alla Sicurezza, Elena Ceolin. Un compito importante quello che i tre nuovi ufficiali andranno a svolgere sul territorio e, in particolare, nel capoluogo. Non da meno sarà il loro impegno a Cordenons, a presidio, in particolare, di alcune delle zone maggiormente attenzionate per numero e tipologia di reati.