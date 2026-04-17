Polizia Locale Udine: 60mila euro stanziati ma non pagati, tensione con i sindacati

A Udine scoppia la polemica sui compensi arretrati alla Polizia Locale.

La UIL FP denuncia: 60mila euro già stanziati e deliberati per un progetto di sicurezza in Borgo Stazione, concluso a ottobre 2025, non sono ancora stati pagati agli agenti.

Il sindacato parla di ritardi “inspiegabili e inaccettabili” e minaccia lo stato di agitazione.

Dall’amministrazione Comunale arriva però la rassicurazione dell’assessore Rosi Toffano: le operazioni hanno dato risultati positivi e tutte le risorse previste saranno erogate entro luglio.