Vigili in sciopero nel giorno del corteo pro Pal e della sfida Italia-Israele

Lo sciopero della polizia locale di Udine, inizialmente previsto per il primo ottobre, è stato posticipato al 14 ottobre, giorno della delicata partita Italia-Israele e della manifestazione pro Palestina. La decisione, comunicata dal Sindacato Autonomo di Polizia Locale (Sapol), segue le indicazioni della “Commissione di garanzia” per il mancato rispetto delle norme che prevedono un intervallo minimo tra lo sciopero generale e gli scioperi di ambito minore.

La nuova data coincide con due eventi ad alto rischio per la sicurezza pubblica, una scelta che sottolinea la gravità della vertenza, che si trascina ormai da quasi tre mesi.

L’oggetto del contendere è sempre quello palesato nello stato di agitazione avviato il 16 luglio scorso, ovvero il disagio operativo, organizzativo e psicofisico degli agenti di Udine, costretti ad affrontare carenze di equipaggiamenti, turni sfiancanti e mancata formazione ad esempio sui taser, inutilizzabili per l’assenza di abilitazioni aggiornate. Le richieste avanzate dal sindacato, a seguito di un confronto naufragato anche dopo un tavolo di mediazione con il prefetto Lione, non sono state accolte. Per questo motivo i vigili urbani incroceranno le braccia proprio in una delle giornate più critiche per la sicurezza della città .