giovedì 25 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Vigili in sciopero nel giorno del corteo pro Pal e della...
Biometano a Pagnacco, no del consiglio comunale
A Udine il 61° Congresso AICA: Intelligenza Artificiale e Cybersicurezza
Finanziamenti culturali, disco verde dalla V commissione regionale
18mila euro di carburante con la carta aziendale, condannato 46enne di...
Restauro e risanamento, ‘licôf’ al Museo Gortani
Truffe informatiche, una Fondazione per sostenere vittime e promuovere sicurezza
Rapine nei negozi di Udine, due condanne per oltre 5 anni...
Udine, nuovi spazi per la cardiologia e l’Health Humanization Hub
Dal 17 al 19 ottobre Tavagnacco sarà ancora il cuore del...
Cronaca

Vigili in sciopero nel giorno del corteo pro Pal e della sfida Italia-Israele

Prosegue 'l'odissea' delle rivendicazioni sindacali avviate a luglio. Revocato e spostato lo sciopero del 1° ottobre a seguito delle indicazioni della Commissione di garanzia
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Lo sciopero della polizia locale di Udine, inizialmente previsto per il primo ottobre, è stato posticipato al 14 ottobre, giorno della delicata partita Italia-Israele e della manifestazione pro Palestina. La decisione, comunicata dal Sindacato Autonomo di Polizia Locale (Sapol), segue le indicazioni della “Commissione di garanzia” per il mancato rispetto delle norme che prevedono un intervallo minimo tra lo sciopero generale e gli scioperi di ambito minore.

La nuova data coincide con due eventi ad alto rischio per la sicurezza pubblica, una scelta che sottolinea la gravità della vertenza, che si trascina ormai da quasi tre mesi.

L’oggetto del contendere è sempre quello palesato nello stato di agitazione avviato il 16 luglio scorso, ovvero il disagio operativo, organizzativo e psicofisico degli agenti di Udine, costretti ad affrontare carenze di equipaggiamenti, turni sfiancanti e mancata formazione ad esempio sui taser, inutilizzabili per l’assenza di abilitazioni aggiornate. Le richieste avanzate dal sindacato, a seguito di un confronto naufragato anche dopo un tavolo di mediazione con il prefetto Lione, non sono state accolte. Per questo motivo i vigili urbani incroceranno le braccia proprio in una delle giornate più critiche per la sicurezza della città .

