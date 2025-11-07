Polizia, organico all’osso. Il sindacato: “No ad un hotspot per migranti in Fvg”

Una contrarietà assoluta all’ipotesi di realizzare, in Friuli Venezia Giulia, un hotspot per migranti. Se nei giorni scorsi il ministro Piantedosi aveva già fatto capire che la nostra Regione non sarebbe stata in grado di ospitare una struttura di quel genere, oggi è stato Lorenzo Tamaro, segretario regionale del Sap (Sindacato autonomo di polizia), a ribadire una posizione netta.

Se il fenomeno della migrazione, attraverso la rotta balcanica, è fortemente impattante per il Friuli Venezia Giulia, altrettanto impattante è la carenza di forze dell’ordine. Servirebbe almeno il 30 per cento di agenti di polizia in più.

E’ evidente che, in questa situazione deficitaria, a risentirne è la sicurezza.