Polizia penitenziaria, in arrivo 9 agenti per le carceri di Udine e Tolmezzo

Sono in arrivo in Regione 9 nuovi agenti di polizia penitenziaria: saranno destinati alle carceri di Udine e Tolmezzo. A farlo sapere sono Walter Rizzetto, coordinatore di di fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della Commissione Lavoro alla Camera, e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

“Ancora una volta il Governo Meloni dimostra il suo impegno nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane – scrivono in una nota. Con la conclusione del 184/o Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1327 nuovi agenti entreranno in servizio negli istituti penitenziari italiani. In particolare, alla Casa Circondariale di Udine verranno assegnati 7 nuovi agenti, mentre 2 nuovi agenti verranno assegnati alla Casa Circondariale di Tolmezzo”.

“Queste nuove assunzioni si innestano nel percorso intrapreso dal Governo negli ultimi 28 mesi e finalizzato a potenziare gli organici delle Forze dell’Ordine, e in particolare la Polizia Penitenziaria. Presto ci saranno altre assegnazioni – continuano Rizzetto e Delmastro delle Vedove: 2568 agenti inizieranno il 185/o Corso a maggio 2025 mentre, con la firma del nuovo bando allievi agenti del 15 gennaio scorso, è iniziato il reclutamento di ulteriori 3246 unità”.