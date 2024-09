La Polizia di Stato saluta Lignano Sabbiadoro: 8 arresti e un salvataggi

Bilancio positivo per le attività che la Polizia di Stato ha svolto durante la stagione turistica a Lignano Sabbiadoro.

La forza pubblica, che ha da poco chiuso gli uffici nella località balneare, ha gestito oltre 2mila interventi, molti dei quali svolti nei turni serali e notturni. Tra questi si sottolinea il provvidenziale salvataggio di un giovane turista veneto, sottratto da un gesto estremo di autolesionismo.

Tra i risultati operativi dell’estate spiccano in particolare gli 8 arresti eseguiti, uno dei quali ha portato anche al sequestro di oltre 1 kg di marijuana.

Tra giugno e agosto, la Polizia ha sorvegliato 30 eventi pubblici, controllato 3.600 persone, 1.500 veicoli ed effettuato 60 fotosegnalamenti. Oltre 43 le denunce scattate, 34, invece, le violazioni amministrative elevate.

La collaborazione con diverse forze di sicurezza, tra cui Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e la Polizia Austriaca è stata cruciale. Fondamentale, in particolare, la collaborazione dei due agenti giunti da Vienna. I due poliziotti austriaci, grazie alla conoscenza dell’Italiano, del Tedesco, del Francese e dello Spagnolo, hanno facilitato la comunicazione con gli stranieri e contribuito fattivamente in alcune operazioni chiave, come quella che ha portato ad arrestare due richiedenti asilo ricercati a livello internazionale.

In un altro intervento, invece, sempre gli agenti austriaci sono stati fondamentali per riportare alla calma 5 cittadini austriaci, poi indagati a piede libero per concorso in maltrattamento di animali e ubriachezza molesta. Questa nuova collaborazione, svolta per la prima volta durante la stagione estiva, ha portato, a detta anche della Questura di Udine, ad un salto di qualità nei servizi offerti dalla Polizia di Stato.