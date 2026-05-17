Poliziotto salva adolescente al telefono

La capacità di un operatore di polizia di entrare in sintonia con un’adolescente in crisi e la rapidità di intervento delle forze dell’ordine hanno consentito di salvare una ragazza ieri a Trieste.

La giovane era uscita con un permesso dalla casa famiglia in cui era ospitata senza poi farvi ritorno all’orario previsto. Ha mandato un messaggio, alle 21, all’educatrice annunciando la volontà di non tornare e di compiere gesti autolesivi.

Si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi che ha cercato ripetutamente di mettersi in contatto con la ragazza. Alle 23, la svolta: un operatore della centrale di Polizia è riuscito a parlare con l’adolescente. L’agente, al telefono, è stato capace di ascoltare, rincuorare e dialogare con lei fino a capire dove rintracciarla per metterla in salvo.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Duino Aurisina che ha soccorso la giovane.