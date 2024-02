Polveri sottili alle stelle a Gorizia, Legambiente: “Serve più mobilità sostenibile”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stata pessima la qualità dell’aria a Gorizia nelle ultime 24 ore. Ad indicarlo è stata la centralina di Legambiente che rileva i valori delle polveri sottili nel quartiere di Montesanto: per quanto riguarda le pm 2.5 dalle 15 di ieri all’alba di oggi i valori sono stati costantemente sopra i 50 microgrammi al metro cubo, con punte nella serata di ieri anche superiori a quota 100, mentre sono ancora più preoccupanti i dati riguardanti le pm 10, mai sotto la tripla cifra tra il pomeriggio di ieri e la mattina di oggi, con punte in tarda serata anche sopra i 200. “I valori da non superare consigliati dall’Oms sono molto più bassi” spiega Luca Cadez di Legambiente Gorizia. Ed in effetti andando a spulciare le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si nota come le pm 2.5 non dovrebbero superare il limite giornaliero di 25, mentre per le pm 10 la soglia è indicata a quota 45. Cadez evidenzia: “Da cinque anni ci occupiamo come Legambiente Gorizia della qualità dell’aria in città attraverso cinque centraline: durante l’anno i dati sono mediamente soddisfacenti, ma in inverno le polveri sottili sono un problema che si fa sentire spesso”. Le soluzioni per diminuire la quantità di polveri sottili nell’aria, secondo Legambiente, passano per una maggior mobilità sostenibile e un minor uso del riscaldamento domestico impattante.