Pomeriggio di disagi in A4: camion in fiamme e tamponamento a catena

Pomeriggio movimentato lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste. Alle 16, all’altezza del km 477 in località Muzzana del Turgnano, ha preso fuoco un camion: l’autista è riuscito a mettersi in salvo staccando prontamente la motrice in corsia di emergenza. Nessuna ripercussione sulla circolazione. Più avanti, al km 488, all’altezza del nodo di Palmanova, si è verificato un tamponamento tra tre auto durante un sorpasso. Fortunatamente solo feriti lievi. Tre invece i chilometri di coda segnalati.