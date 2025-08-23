Pomeriggio di follia in Borgo Stazione, pestaggio e urla in Viale Leopardi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un venerdì pomeriggio di “ordinaria follia”, come lo definisce una testimone oculare che ha allertato le forze dell’ordine. È quanto accaduto ieri in Borgo Stazione, a Udine, dove in poche ore si sono verificati due preoccupanti episodi in viale Leopardi, a pochi metri da un presidio della Polizia Locale.

Il racconto di Maria Bruna Pustetto, giornalista, scrittrice e residente della zona, descrive una scena surreale e preoccupante.

Il primo episodio ha visto protagonista un uomo straniero che, seduto a terra, ha urlato per oltre un’ora frasi come “voglio un machete”, percuotendo il suolo con un bastone. Nessuno si sarebbe avvicinato, per timore di una reazione.

Poco dopo, invece, si è verificato un violento pestaggio. Un uomo di origini orientali ha aggredito a pugni una ragazza, colpendola mentre era a terra e ignorando i presenti. Decine di persone, invece di intervenire, si sarebbero limitate a filmare la scena con i propri smartphone. Solo all’arrivo di due jeep dell’Esercito, l’aggressore avrebbe interrotto il pestaggio, fingendo quasi indifferenza. L’intervento della Polizia, allertata dai residenti, ha poi riportato la situazione alla calma.

Secondo Pustetto, gli episodi più eclatanti accadono quasi sempre di venerdì, e non sarebbe un caso, visto che coincide con la preghiera comunitaria osservata dai musulmani che richiama nel quartiere centinaia di persone.

Tutto questo è avvenuto a poche decine di metri dal Giardino Giovanni Pascoli, attualmente chiuso per lavori, dove sono presenti giacigli di fortune e piccole discariche a cielo aperto.