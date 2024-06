Il pompiere-eroe rischia un procedimento disciplinare per essersi gettato nel Natisone

Il disperato ed eroico tentativo del vigile del fuoco che si è tuffato per cercare di salvare Bianca, Patrizia e Cristian, come evidenzia a Telefriuli il sindacato Cgil-Fp, potrebbe comportare un paradossale mancato rispetto del decreto legislativo in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro