Ponte di Ferragosto con primo assaggio di controesodo, le previsioni del traffico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nelle autostrade regionali il ponte di Ferragosto porterà a un primo assaggio di controesodo, ma anche a una leggere flessione dei transiti dopo i record registrati nella prima parte del periodo esodo estivo, quando il 18 e 25 luglio, l’1, l’8 e il 9 agosto sono stati superati i 200 mila veicoli in circolazione.

Venerdì 15 agosto, secondo le previsioni di Autostrade Alto Adriatico, la viabilità sarà sostenuta, quindi da bollino giallo, con circa 130 mila transiti. Il traffico sarà caratterizzato in particolare dai “pendolari del mare” che percorreranno la A4 (Venezia – Trieste) in direzione Trieste con probabili rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste/Lisert e in corrispondenze delle uscite verso le località balneari.

Sabato 16 tornerà il bollino rosso. Circa 185 mila i transiti previsti da quello che si preannuncia come il primo fine settimana da controesodo, con code e rallentamenti previsti nella direttrice opposta, ovvero verso Venezia. Il flusso di rientro sarà costante. Fari puntati in particolare sul Lisert, dove nell’intero fine settimana è preannunciato il rientro di circa 53 mila veicoli. Ma attenzione anche al casello di Latisana, dove sono stati attesi 26 mila mezzi. Si segnala inoltre la ripresa dei flussi turistici da Austria e Germania verso le coste venete e friulane, che potrebbero causare code sulla A23 verso il nodo di Palmanova e sulla A4.

Domenica 17 agosto il traffico tornerà sostenuto (ovvero da bollino giallo) in direzione Venezia, con possibili disagi alla barriera di Trieste e in prossimità del Nodo con la A23.

I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 07,00 alle 22,00 di venerdì 15, dalle 08,00 alle 16,00 di sabato e dalle 07,00 alle 22,00 di domenica.