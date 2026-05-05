Pontebba: ecco il nuovo asilo finanziato da Regione e Pnrr

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una struttura moderna in grado di accogliere 21 bambini dando risposta a quasi tutte le richieste pervenute per il prossimo anno scolastico. Pontebba ha inaugurato il nuovo asilo costato 550 mila euro e finanziato per 370 mila euro dal Pnrr e per i restanti fondi dalla Regione. A tagliare il nastro il sindaco Ivan Buzzi, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini e l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli.L’intervento è stato funzionale anche per il polo scolastico che può contare su un nuovo salone per le attività comuni e di un’area coperta che permetterà ai bambini di vivere momenti all’aperto in sicurezza durante tutto l’anno.