La popolazione del Friuli Venezia Giulia resta stabile grazie all’arrivo di stranieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due dati controtendenza, anche se microscopici, ma sostanzialmente nessuna sorpresa. Istat ha divulgato i numeri relativi alla popolazione del Friuli Venezia Giulia sulla base del censimento del 31 dicembre 2022 che vede complessivamente 1.194.248 residenti, 399 in meno rispetto al 2021 con il 70% che vive tra Udine e Pordenone. La stabilità è data da un saldo migratorio positivo che compensa le perdite. I microscopici dati controtendenza sono gli 8 nati in più rispetto al 2021 e il tasso di mortalità sceso dal 13,8 al 13.3 per mille. Restando in tema di età media Pordenone è la provincia più giovane mentre Trieste quella più anziana. In Friuli Venezia Giulia ci sono più donne che uomini, circa 28 mila in più, a causa della maggiore longevità femminile. Gli stranieri ammontano a 116 mila e sono pari al quasi il 10% della popolazione e arrivano in prevalenza dalla Romania, con il 22% e poi seguono a molta distanza Albania con l’8% e Bangladesh il 6%. La montagna registra il calo maggiore di residenti, lo 0,7%, mentre il 30% della popolazione vive nei comuni di Trieste, Udine e Pordenone mentre il 23 in comuni tra i 5 mila e i 10 mila abitanti.