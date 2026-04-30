Popolazione Fvg in lieve calo nel 2024, aumentano stranieri

Cala lievemente in un anno la popolazione in Friuli Venezia Giulia. Secondo il Censimento al 31 dicembre 2024, i residenti in regione sono 1.193.284, diminuiti dello 0,1% rispetto al 2023 (-1.332 individui). Quasi il 70% della popolazione vive nelle province di Udine e Pordenone. Lo rileva l’Istat.

Gli stranieri censiti, si legge nel report, sono 121.887 (+1.743 rispetto al 2023), il 10,2% della popolazione regionale. Provengono da 154 Paesi, prevalentemente da Romania (20,5%), Albania (7,7%) e Bangladesh (6,9%). La diminuzione rispetto al 2023, osserva l’Istat, “è frutto dei valori negativi del saldo naturale e dell’aggiustamento statistico, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l’estero e di quello interno”.

In Fvg, come nel resto del Paese, spiega l’Istat, si è raggiunto un nuovo record di denatalità: i nati sono 6.895 (-87 rispetto al 2023), di cui 1.278 stranieri (+31). Nel 2024 aumenta lievemente la mortalità (+58 decessi rispetto all’anno precedente).

Le donne sono il 51,0% della popolazione residente, superando gli uomini di quasi 25mila unità, prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile. L’età media si innalza rispetto al 2023 da 48,5 a 48,7 anni. Pordenone è la provincia più giovane (47,3 anni), Trieste quella più anziana (49,4 anni), mentre la componente straniera è un fattore di ringiovanimento della popolazione.

Quasi il 30% della popolazione – conclude l’Istat – vive nei tre comuni con oltre 50mila abitanti (Trieste, Udine e Pordenone) e il 22,8% in quelli con popolazione tra 5.001 e 10mila abitanti.