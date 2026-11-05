Porcia e Udine sul podio dell’innovazione nella PA

Udine e Porcia hanno vinto ex aequo nella sezione Grandi Comuni ed Enti regionali del Premio NuovaPA FVG. Il riconoscimento, promosso da ComPA FVG e ANCI FVG con il sostegno della Regione, premia i progetti che migliorano i servizi ai cittadini e il funzionamento degli uffici pubblici.

Udine è stata premiata per l’uso di modelli digitali nella gestione del patrimonio pubblico, Porcia per l’assistente vocale che usa l’intelligenza artificiale per facilitare l’accesso ai servizi comunali. Nella stessa sezione, primo premio anche all’EDR di Pordenone per un percorso di formazione rivolto prima ai dirigenti e poi a tutto il personale.

Tra i piccoli Comuni ha vinto Grado, che ha coinvolto cittadini e dipendenti nella stesura del piano di comunicazione. La Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali è stata premiata per il progetto che aiuta i giovani ad avviare un’impresa. Encomi speciali ai Comuni di Palazzolo dello Stella e Pordenone.

Alla cerimonia, oggi a Palazzo d’Aronco, sono state premiate anche le proposte degli studenti delle scuole udinesi che hanno partecipato all’hackathon “Talenti in Comune”.