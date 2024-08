Porcia in lutto, morto Franco Crapis

Porcia in lutto per la morte di Franco Crapis, per 38 anni comandante della Polizia Locale fino al 2008 quando andò in pensione. L’uomo è morto all’età di 79 anni dopo una breve malattia. Grande cordoglio, a nome della comunità è stato espresso dal sindaco Marco Sartini che lo ha definito “un uomo di grande valore, punto di riferimento del territorio”. Crapis era originario della Calabria ma ormai friulano a tutti gli effetti. Lascia la moglie Anna Iacono, in passato assessore comunale, i figli Alessia, avvocato, e Massimo, infettivologo dell’Asfo.

Arrivato a Porcia nel 1970, subito dopo aver completato il servizio di leva come sottotenente all’8° Reggimento Bersaglieri di Pordenone, Franco ha svolto servizio preso il comando della nostra Polizia Locale diventandone il comandante sin da allora. Un delicato incarico che ha ricoperto per quasi quarant’anni con dedizione e senso del dovere fino al pensionamento.

“Con professionalità e impegno – ha ricordato il sindaco Sartini -, ha saputo affrontare ogni sfida, garantendo sempre la protezione e la sicurezza dei cittadini. La sua guida è stata caratterizzata da una profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche che sono inevitabilmente cambiate dal 1970 al 2008. Con la sua scomparsa, Porcia perde non solo un comandante di grande valore, ma anche un uomo che ha incarnato al meglio i valori della nostra comunità: il rispetto, la dedizione e l’amore per il proprio lavoro. Il ricordo di Franco Crapis resterà vivo nei cuori di tutti noi, come esempio di integrità e servizio verso il prossimo. A nome dell’intera città, come Sindaco esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e di collaborare con lui”.