Alle 18 si è acceso l’albero di piazza XX Settembre. Con l’apertura della pista di pattinaggio e delle dodici casette gastronomiche è cominciato il Natale di Pordenone. Fabrizio Nonis ha condotto l’inaugurazione, seguita dallo spettacolo del violinista triestino Pierpaolo Foti con Ale Zec DJ.

Il Comune ha messo in calendario oltre 300 appuntamenti fino al 6 gennaio, con il contributo di più di 70 associazioni. “Abbiamo lavorato per costruire una proposta che coinvolgesse tutta la città, dal centro ai quartieri”, ha spiegato il sindaco Alessandro Basso presentando il programma.

Dal 5 all’8 dicembre piazza della Motta ospiterà la Fabbrica di Cioccolato, un percorso al coperto e a ingresso gratuito. Sempre il 5 dicembre Craig David sarà al PalaCrisafulli per la sua unica data italiana. Nei quartieri sono in programma concerti, letture per bambini e presepi.

Il 31 dicembre si torna in piazza XX Settembre con il concerto dei Planet Funk e i dj di Radio Deejay Nikki e Aladin. A mezzanotte, le proiezioni sulle facciate dei palazzi segneranno il passaggio simbolico del testimone da L’Aquila a Pordenone, Capitale italiana della Cultura 2027.