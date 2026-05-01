Pordenone, addio cemento: nasce il parco del Polo Young

Al via in tarda primavera il cantiere che cambierà il volto dell’area ex Fiera di Pordenone. Il progetto del Polo Young entra nella sua fase operativa, trasformando un’ex zona di sosta in un polmone verde da 23mila metri quadrati, cerniera ambientale tra il Parco San Valentino e il Centro Studi.

Il cuore dell’intervento è il potenziamento del patrimonio arboreo: agli 81 alberi esistenti se ne aggiungeranno 56 nuovi per un totale di 137 esemplari. Non solo estetica, ma strategia climatica: l’amministrazione investirà 380 mila euro in opere ambientali, puntando tutto sulla permeabilità dei suoli e su un sistema di irrigazione alimentato dal recupero delle acque piovane.

“Il verde non sarà una cornice, ma il protagonista delle attività”, spiega l’assessore Mattia Tirelli.

Il parco integrerà sport (con una nuova palestra con parete di arrampicata da 13 metri), scuola (con laboratori botanici e aree gioco interattive per la primaria “Collodi”) e mobilità attraverso nuovi collegamenti ciclopedonali e 60 posti bici.

Con questo tassello, Pordenone consolida un sistema di parchi che supera il milione di metri quadrati, restituendo ai cittadini uno spazio moderno dove lo sport convive con la natura.